Forscher legen prachtvolles römisches Mosaik frei

Viele archäologische Stätten wurden zerstört

Im Zuge des Bürgerkrieges wurden in Syrien viele archäologische Stätten zerstört und geplündert. Trauriges Beispiel ist Palmyra: Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sprengte die rund 2000 Jahre alten Kulturdenkmäler der Oasenstadt, weil sie in ihnen die Bauten von „Ungläubigen“ sah.