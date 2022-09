Bauer legt Mosaik aus byzantinischer Zeit frei

Experten von Qualität des Fundes begeistert

Das Kunstwerk aus byzantinischer Zeit zeigt in hellen Farben verschiedene Tiermotive sowie kunstvolle Fliesenelemente. „Das sind die schönsten Mosaikböden, die in Gaza entdeckt wurden, sowohl was die Qualität der grafischen Darstellung als auch die Komplexität der Geometrie und auch den Farbenreichtum betrifft“, sagte Rene Elter, Archäologe an der Ecole Biblique in Jerusalem, anhand von Fotos gegenüber israelischen Journalisten.