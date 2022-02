Prächtiges römisches Mosaik in London freigelegt

Aus der Glanzzeit Londiniums

Ganz in der Nähe fanden die Wissenschaftler Spuren eines luxuriösen römischen Wohnhauses. Gefunden wurden dort kleinere Gegenstände wie beispielsweise eine elegante Haarnadel aus Knochen, eine Brosche aus Bronze und eine Nähnadel. „Diese Funde sind mit Frauen von hohem sozialen Status in Verbindung zu bringen, die sich an den neuesten Moden und Frisuren orientierten“, sagte Antonietta Lerz vom Museum of London dem „Guardian“. Es habe sich um die „Glanzzeit des römischen Londons“ gehandelt.