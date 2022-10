66 Prozent verwehrten VDB in Tirol die Zustimmung

Ein treuer und aufmerksamer Stammleser und wohl auch Zahlenfreak hat mich darauf hingewiesen, dass man die Wahlergebnisse in Tirol auch völlig anders deuten und interpretieren kann. Dazu muss man als Ausgangsbasis nur alle Wahlberechtigten in Tirol hernehmen (das waren exakt 540.626) und die Kreuzerl, die Alexander Van der Bellen bekommen hat (185.037), dann ergibt das nach Adam Riese, dass er in Tirol lediglich von 34 Prozent der Stimmberechtigten gewählt wurde. Oder anders ausgedrückt: 66 Prozent haben ihm in Tirol die Zustimmung verwehrt.