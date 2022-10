Bundespräsidentenwahl: Die Reaktionen aus Tirol

Glückwünsche in Richtung Van der Bellen kamen von der Tiroler Volkspartei. Landesparteiobmann Anton Mattle hob in einer gemeinsamen Aussendung mit Landeshauptmann Günther Platter hervor, dass Van der Bellen in den letzten Jahren bewiesen habe, dass er „auch in herausfordernden Situationen Ruhe bewahrt“. Und diese Eigenschaft brauche es „gerade jetzt“, so Mattle.