Endgültiges Wahlergebnis: Siegeszüge & Nullnummern

Auch Brunner und Grosz gingen leer aus

Die zweitmeisten Nullnummern fasste MFG-Kandidat Michael Brunner aus: sechs an der Zahl. In 18 Gemeinden, darunter Rattenberg, Mötz, Ischgl und Fügenberg hat er wenigstens einen Anhänger. Sein Tiroler Topergebnis holte Brunner prozentuell gesehen in Hinterhornbach mit 9,7%, was allerdings nur drei Stimmen bedeutet. Hinter Brunner folgt bei den Nullnummern der pseudolustige Gerald Grosz. Für ihn gab es in Gramais, Jungholz, Vorder- und Hinterhornbach nichts zu holen. Genau eine Stimme bekam er in Elmen. Grosz knackte in zwölf Gemeinden die 10-Prozent-Marke. In Forchach (12%), Gerlosberg und Pinswang (je 11,4%) fuhr er seine besten Ergebnisse ein.