Van der Bellen erreicht in Tirol fast 60 Prozent

Fast 90 Prozent in Heimatgemeinde

In seiner Heimatgemeinde Kaunertal erreichte Van der Bellen 88,28 Prozent - das beste Ergebnis in Tirol. Über 80 Prozent erreichte er zudem in Jungholz (81,58 %) und Stanz bei Landeck (80,62 %). Das schlechteste Ergebnis fuhr Van der Bellen in Spiss (Bezirk Landeck) mit 24,44 Prozent ein.