Van der Bellen in allen 171 Gemeinden vorne

Die „Hochburgen“ der anderen Berwerber: Walter Rosenkranz erzielte sein bestes Ergebnis in Jennersdorf (30,1%), Tassilo Wallentin in Badersdorf (25,2%), Dominik Wlazny in Pamhagen (13,5%), Gerald Grosz in Kleinmürbisch (13,1%), Michael Brunner in Krensdorf (4,5%) und Heinrich Staudinger in Tschanigraben (3,1%).