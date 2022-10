In OÖ wurde es für Van der Bellen etwas knapper

Bescheidenes MFG-Ergebnis

Apropos Landtagswahl: Ende September 2021 zogen die Corona-Maßnahmengegner von der MFG aus dem Stand mit 6,23 Prozent und drei Mandaten ins Linzer Landhaus ein. Doch MFG-Kandidat Michael Brunner „verhungerte“ hier bei bescheidenen 2,47 Prozent. Die anderen Kandidaten, Tassilo Wallentin, Dominik Wlazny und Gerald Grosz blieben in Oberösterreich ein wenig unter ihren Bundesergebnissen, während der in Schwanenstadt in Oberösterreich gebürtige Waldviertler Heinrich Staudinger etwas besser liegt.