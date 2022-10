Trotz langem Stimmzettel gibt es keine Kandidatin

„In Parteien herrscht Dominanz der Männer“

„Frauen verdienen weniger, haben unterbrochene Karrierewege und erreichen bald die ,gläserne Decke‘. Je höher die Positionen, umso geringer der Frauenanteil. Es fehlt der politische Wille, das zu ändern!“, sagt etwa Anna Babka von der Uni Wien. In vielen Parteien herrsche eine Dominanz der Männer vor. Sie ist außerdem davon überzeugt, dass Mädchen Vorbilder brauchen, um ermutigt zu werden, selbst in die Politik zu gehen. Mehr Frauen in der Politik wären deswegen wichtig.