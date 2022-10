Hofburg-Wahl: Was bleibt von den sieben Anwärtern?

Was bleibt von den sieben Anwärtern? Michael Brunner will ein AMA-Gütesiegel für Cannabis, Dominik Wlazny hat Letzteres schon geraucht, Gerald Grosz hält die Regierung für eine „Sammlung von Wahnsinnigen“, Walter Rosenkranz will „die ,Titanic‘ EU mit dem Rettungsboot verlassen“, Heinrich Staudinger vermutet die CIA hinter der #MeToo-Bewegung und kann nicht versprechen, als Bundespräsident die Gesetze einzuhalten.