„Reißen Sie die Tapetentür in der Hofburg nieder“

In unserer neuen Serie „Zur Lage der Nation“ beleuchtet Politik-Kolumnist Claus Pándi aktuelle Stimmungen und Geschehnisse in der heimischen und internationalen Politik. Heute geht es um die am 9. Oktober stattfindende Bundespräsidentenwahl und um eine Empfehlung der besonderen Art: Weg mit der berühmten Tapetentür in der Hofburg! Lesen Sie hier, warum das so wichtig für das Amt in Zukunft wäre.