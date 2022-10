Ungerechte Bezahlung sorgt bei Ärzten für Unmut

Wer den teils sehr mühsamen Weg zum Arzt gemeistert hat, der sollte sich gut überlegen, ob er eine Stelle in einer privaten Krankenanstalt oder in einem Landesspital annimmt. Sollte es nämlich nach Jahren einmal zum Wechsel des Dienstgebers kommen, gibt es gravierende Unterschiede, was die Entlohnung betrifft.