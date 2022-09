Medizinausbildung: „Arzt ist nicht gleich Arzt!“

Insgesamt 11.643 Kandidaten haben sich dieses Jahr einem mehrstündigen Aufnahmetest unterzogen, um einen der begehrten 1706 Studienplätze für Humanmedizin an den Medizinischen Universitäten in Wien, Innsbruck und Graz sowie an der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität in Linz zu ergattern. Von den wenigen freien Plätzen müssen mindestens 75 Prozent an Maturanten aus Österreich gehen, der Rest an Bewerber aus der EU sowie aus Drittstaaten.