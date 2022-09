Expertin warnt: „Der Ärztemangel ist eklatant!“

Sperren wegen Personalmangel

„Der Mangel an Ärzten und Pflegepersonal ist eklatant. Ich schaue mindestens einmal die Woche auf die Kabeg-Homepage. Da sind im Schnitt 40 Arztstellen ausgeschrieben. Dabei sind oft manche Abteilungen, wo 13 Mediziner gesucht werden“, so Petra Preiss, Sprecherin der angestellten Ärzte in der Ärztekammer. Betten und Operationssäle müssten aufgrund von fehlendem Personal oft gesperrt werden. „Das Personal arbeitet am Limit. Und die Kollegen, die einspringen, werden noch von Patienten, die wieder heimgeschickt werden, beschimpft - und das zurecht. Deren Verärgerung ist verständlich“, sagt Preiss.