Ukraine: Tanner sieht „neue Eskalationsstufe“

Besuch vom zypriotischen Amtskollegen Petrides

Tanner äußerte sich am Rande eines Besuchs ihres zypriotischen Amtskollegen Charalambos Petrides, den sie am Mittwoch mit militärischen Ehren am Sitz des Verteidigungsministeriums in der Wiener Rossauer Kaserne empfing. Die gemeinsamen sicherheitspolitischen Herausforderungen und Positionierungen lassen die beiden Staaten zusammenrücken. Österreich und Zypern sehen sich stark von illegaler Migration betroffen. Zugleich gehören sie mit Malta und Irland der im Zuge der NATO-Norderweiterung deutlich schrumpfenden Gruppe der bündnisfreien bzw. neutralen EU-Staaten an.