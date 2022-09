Video: Ex-Bundesheer-Haubitze an Front in Ukraine

Nur noch wenig Artillerie in Österreich

Bei den damals an Lettland exportierten Haubitzen handelte es sich um 155 mm Panzerhaubitzen M109A5Ö, Rechenstellenpanzer M109 und Fahrschulpanzer M109, von denen nun sechs Stück - vermutlich M109A5Ö - an der ukrainischen Front eingesetzt werden. In Österreich wurde die Artillerie in den vergangenen Jahren sukzessive zurückgebildet, rund 50 Stück Panzerhaubitzen sind hierzulande noch im Inventar.