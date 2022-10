Auf Zahn gefühlt: Wie smart ist die Oral-B-Bürste?

Mit der „iO Series 9“ hatte Oral B im September 2020 seine erste „intelligente“ elektrische Zahnbürste auf den Markt gebracht. Zwei Jahre später folgt nun mit der „iO Series 10“ der - wenig überraschend - noch smartere Nachfolger. Was diesen so clever machen soll, was tatsächlich dran ist und wo es noch Verbesserungspotenzial gibt - wir haben der „iO Series 10“ auf den Zahn gefühlt.