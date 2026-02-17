Bluttat nach Streit?
3 Tote bei Jugend-Eishockeyspiel in Rhode Island
Bei einem „offenbar gezielten Angriff“ während eines Jugend-Eishockeyspiels in Rhode Island sind zwei Menschen erschossen worden, drei weitere Personen wurden schwer verletzt. Auch der Täter erlag demnach Schussverletzungen.
Die Bluttat ereignete sich am Montag in der Dennis M. Lynch Arena in Pawtucket, einige Kilometer außerhalb von Providence. Polizeipräsidentin Tina Goncalves teilte mit, dass insgesamt drei Personen getötet wurden. Sie erklärte, dass es sich offenbar um einen gezielten Anschlag handelte, möglicherweise ausgelöst durch einen Familienstreit. Die Identitäten und Alter der Opfer wurden nicht genannt, wobei die Präsidentin andeutete, dass es sich bei den beiden Opfern um Erwachsene handelte.
Drei Schwerverletzte im Spital
Neben den drei Todesopfern wurden drei weitere Personen mit kritischen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Behörden waren am Montagnachmittag (Ortszeit) noch dabei, die genauen Abläufe zu rekonstruieren und mit Zeugen zu sprechen. Die Straßen rund um die Arena wurden gesperrt, Hubschrauber kreisten über dem Gebiet.
Außerhalb der Arena waren weinende Familien und Eishockeyspieler der Highschool in Trikots zu sehen, die sich umarmten, bevor sie mit Bussen das Gebiet verließen.
Pawtucket liegt unmittelbar nördlich von Providence, direkt unter der Grenze zu Massachusetts. Die Stadt hat etwa 80.000 Einwohner und war bis vor Kurzem als Sitz der Hasbro-Zentrale bekannt.
