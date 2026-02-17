3 Tote bei Jugend-Eishockeyspiel in Rhode Island

Die Bluttat ereignete sich am Montag in der Dennis M. Lynch Arena in Pawtucket, einige Kilometer außerhalb von Providence. Polizeipräsidentin Tina Goncalves teilte mit, dass insgesamt drei Personen getötet wurden. Sie erklärte, dass es sich offenbar um einen gezielten Anschlag handelte, möglicherweise ausgelöst durch einen Familienstreit. Die Identitäten und Alter der Opfer wurden nicht genannt, wobei die Präsidentin andeutete, dass es sich bei den beiden Opfern um Erwachsene handelte.