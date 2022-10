ÖVP will sich nun auf Stichwahlen konzentrieren

Vorerst nur 68 Ortschefs

Bei den Bürgermeistern konnte die ÖVP fünf Gemeinden dazugewinnen, verlor aber gleichzeitig zehn. 68 Ortschefs erreichten die Türkisen im ersten Wahlgang. In zwölf Orten geht es in die Stichwahlen. Auf diese werde man sich nun auch mit aller Kraft konzentrieren, so Sagartz. Mehr Mitsprache der Landespartei bei der Auswahl der Kandidaten lehnt Sagartz ab.