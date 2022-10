Mobbing-Vorwürfe gegen Chefin der Volkshilfe Wien

Es sind belastende Anschuldigungen, die von Mitarbeitern in anonymen Schreiben gegen Tanja Wehsely (50), Volkshilfe-Wien-Chefin und Ex-Gemeinderätin (SPÖ), erhoben werden. Laufend würden Posten für Freunde geschaffen und still unter der Hand besetzt werden, wie es in einem der „Krone“ vorliegenden Schreiben heißt.