Robbie fand „Barbie“-Dreh „furchtbar peinlich“

Robbie spielt die Hauptrolle in dem Spielfilm um die weltberühmte Puppe, hinter der Kamera steht Regisseurin Greta Gerwig (38, „Little Women“, „Lady Bird“). Neben Gosling sind außerdem Stars wie America Ferrera, Kate McKinnon, Simu Liu und Will Ferrell an Bord. Der Film soll im Sommer 2023 erscheinen.