Ryan Gosling: Begeistert von seinem Ken-Aussehen

In dem Spielfilm um die weltberühmte Puppe spielt Gosling an der Seite von Hauptdarstellerin Margot Robbie (32). Zur Star-Besetzung gehören außerdem America Ferrera, Kate McKinnon, Simu Liu und Komiker Will Ferrell. Als Regisseurin ist Greta Gerwig (38, „Little Women“, „Lady Bird“) an Bord.