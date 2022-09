Neuer Ford Mustang: Wird das V8-Ponycar zu modern?

Vollgas per Fernbedienung

Der Vierzylinder verliert seine Handschaltung, es gibt ihn nur noch mit Zehngang-Automatik. Den V8 inklusive der Dark-Horse-Version gibt es hingegen weiterhin nicht nur mit dem Automaten, sondern auch mit einem Manuellen Sechsgang-Getriebe, das überflüssigerweise über eine automatische Drehzahlanhebung beim Gangwechsel verfügt. Die V8-Version mit Automatik kann per Fernbedienung zum Hochdrehen gebracht werden, um Zuhörer zu erfreuen; Ford nennt dieses Feature, mit dessen Einführung in Europa kaum zu rechnen ist, „Remote Rev“. Die Lenkung ist direkter ausgelegt als bisher, und es stehen sechs elektronisch geregelte Fahrmodi zur Verfügung.