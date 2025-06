Prozess: 16-Jähriger tut IS-Schwur als „Zufall“ ab

Treueschwur mit Sturmgewehr

Am 30. Juni postete er dann ein Video mit einer Softgun in Sturmgewehroptik, die Arme verschränkt, im Hintergrund ist ein Treueschwur zu hören – neben ihm steht Luca K. Während er in U-Haft auf seinen eigenen Terror-Prozess im Landesgericht Wiener Neustadt am 25. Juli wartet, ist er im Landl als Zeuge geladen, wird schwer bewacht in den Verhandlungssaal gebracht. Kurz und knapp sagt der 18-Jährige: „Das war eigentlich als Spaß angesehen. Als Jugendlicher macht man viele Videos und kommt auf dumme Ideen.“