Mustang Shelby GT500: Der heißeste Hengst im Stall

Normalerweise müssen einem die Burschen vom Valet Service im Intercontinental Hotel in Downtown Los Angeles leidtun. Denn viel Tageslicht sehen sie nicht dort unten in ihrer Tiefgarage und von guter Luft können sie nur träumen. Doch in diesen Tagen werden sie von allen Petrolheads beneidet und haben den besten Job der Welt. Denn während Ford oben gerade den Mustang als Mach-E in eine elektrische Zukunft schickt, zelebrieren die Amerikaner hier unten noch einmal die Vergangenheit in ihrer schönsten Form und stellen unter dem ohrenbetäubenden Lärm gieriger Achtzylinder den brandneuen Mustang Shelby GT 500 zur Testfahrt bereit.