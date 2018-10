Ford Mustang Bullitt: Der ist ganz großes Kino!

Burnout-Modus an Bord!

Der Ford Mustang Bullitt ist ein Auto für echte Benzinbrüder (und -schwestern). Dazu trägt eine Funktion bei, die nicht viele Autos besitzen. Die heißt Line Lock und blockiert bis zu 15 Sekunden lang die Vorderräder. In der Zeit kann man Vollgas geben und die Hinterräder in Rauch aufgehen lassen. Spektakulär! Was im Bullitt weniger sinnvoll ist, ist der Drag Strip Mode. Der ist für Geradeaus-Beschleunigungsrennen gedacht (also Drag Races) und erlaubt dem Fahrwerk, besonders viel Gewicht auf die Hinterräder zu verlagern. So weit, so gut, aber: Eine andere Funktion des Drag Strip Modes kommt im Bullitt nicht zum Tragen, weil ja die Automatik nicht erhältlich ist. Da würde der Modus jeglichen Drehmomentabfall beim Schalten verhindern. Das ist so effektiv, dass es beim Sprint auf 100 km/h ein paar Zehntel bringt - und so brachial, dass der Modus automatisch deaktiviert wird, sobald man am Lenkrad dreht. Der Antrieb würde sonst Schaden nehmen.