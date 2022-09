Balkan-Missionen des Bundesheeres gefährdet

„Das Problem wurde bereits vor einiger Zeit erkannt und es wird an der Lösung des Problems gearbeitet“, erklärte das Verteidigungsministerium gegenüber der APA. Es seien verstärkte Rekrutierungsmaßnahmen gesetzt worden. Zusätzlich geht man davon aus, dass durch die Reduktion der Botschaftsbewachung Personal für Auslandseinsätze vermehrt zur Verfügung stehen wird. Die Problematik des fehlenden Personals in Schlüsselfunktionen werde mittelfristig dadurch gelöst, dass ab Oktober 2022 das Jägerbataillon 25 aus Klagenfurt, ein nahezu voll aufgefülltes Bataillon aus Berufssoldaten die österreichische Auslandsmission bei KFOR übernehmen werde, so das Ministerium.