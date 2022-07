Bosnien: Steirische Soldaten behalten das Kommando

Die österreichischen Soldaten in Bosnien-Herzegowina stehen unter neuem Kommando - es wird aber weiter Steirisch gesprochen: Auf Oberst Christian Tesar folgt Oberst Hannes Krainz. Der ehemalige Draken-Pilot Tesar (57) ist zwar ein gebürtiger Oberösterreicher, er wohnt aber seit Jahren in Pirka nahe Graz. Krainz (52) besuchte in Kapfenberg die Schule und lebt nun in Wien.