Zurück an den Anfang: Kochen mit der Natur

Die Tage der Alpen-Adria Küche sind in vollem Gange - da wird gekocht, verkostet, diniert, angestoßen und gefachsimpelt - freilich nur mit einem Glas Wein in der Hand! Und genau der - nämlich Wein - spielt eine wichtige Rolle bei einem Menü, das den Abschluss der Veranstaltungsreihe darstellt: In neun Gängen holen Verleger sowie Gastrosoph Lojze Wieser und Landhaushof-Küchenchef Hartwig Häusl ganz weit aus. Für ihre Geschmacksarchäologie bauen sie die Elemente Wild, Wasser, Wald und Wein gekonnt in jede Speise ein. Zutaten aus der gesamten Alpen-Adria-Region finden sich auf den Tellern der beiden wieder.