Wild, Wasser, Wald und Wein auf dem Teller

„Mit den Tagen der Alpen-Adria Küche kommt es zur Vermählung von Spitzengastronomie und Qualitätsprodukten aus Slowenien, Friaul, Istrien und Kärnten“, beschreibt Verleger und Gastrosoph Lojze Wieser die Veranstaltungsreihe, die Klagenfurt noch bis Ende September in einen Eintopf diverser kulinarischer Kulturen verwandelt. In seinen das Fest begleitenden und nach dieser „Geschmackshochzeit“ benannten (Koch-) Büchern spaziert er durch die ganze Stadt. Mitwirkende Köchinnen und Köche stellen sich vor - ihre Gerichte sind in Rezepten für zu Hause dokumentiert.