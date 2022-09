Wie Forscher auf einer Geschmacksexpedition

In einer Reise zu den Anfängen, einer Geschmacksarchäologie, erforschen Wieser und Landhaushof-Küchenchef Hartwig Häusl unter dem Motto „Wild, Wasser, Wald, Wein“ den Geschmack der Kindheit. Denn: „Das Schöne an der Natur und an der Ernährung ist, dass es zahllose Möglichkeiten gibt, die wir wohl bis an unser Lebensende nicht verwenden werden können.“