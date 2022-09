„Zahle für Nachhilfe nur so viel, wie du kannst“

Studenten begleiten ihre Schüler

Die „Lehrer“ absolvieren aktuell ihr Studium und nehmen ein- bis dreimal pro Woche per WhatsApp, Zoom, Teams oder Telefon mit den Kindern Kontakt auf. Gemeinsam wird entschieden, welches Thema in 90-minütigen Einheiten behandelt wird - egal, ob Mathe-Hausübung oder Biologietest. Auch Methoden, um Stress vor Schularbeiten abzubauen oder Streitereien, die belasten, können besprochen werden. Das Ziel des „Learning Circle“: Der Lernerfolg der Kinder soll - gerade in der aktuellen Zeit - nicht von der Geldtasche der Eltern abhängen.