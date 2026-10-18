Die Mode-Schatztruhe öffnet sich wieder

Von Influencern kuratiert

Wieder im Not Another Concept Store in der Gumpendorfer Straße 36 (Mo-Fr 12-19 Uhr, Sa 10-17 Uhr), wieder eine Woche lang, wieder zugunsten der Volkshilfe, und wieder zu Schnäppchenpreisen – aber diesmal mit einer Extra-Portion Glamour: Gleich morgen ist eine Auswahl zu haben, die von neun Mode-Influencerinnen – mit insgesamt 236.000 Fans auf Instagram – kuratiert wurde.