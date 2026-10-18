Die Mode-Schatztruhe öffnet sich wieder

Wieder sind Stücke der Modesammlung einer mysteriösen Spenderin zu haben – diesmal mit Extra-Portion Glamour. Der Erlös geht an die Volkshilfe.
Am Montag, 19. Oktober, ist es wieder so weit: Der nächste Schwung an hochklassiger Vintage-Designermode aus dem schier unerschöpflichen Modeschatz einer mysteriösen anonymen Spenderin (die „Krone“ berichtete) kommt zum Verkauf.
Von Influencern kuratiert
Wieder im Not Another Concept Store in der Gumpendorfer Straße 36 (Mo-Fr 12-19 Uhr, Sa 10-17 Uhr), wieder eine Woche lang, wieder zugunsten der Volkshilfe, und wieder zu Schnäppchenpreisen – aber diesmal mit einer Extra-Portion Glamour: Gleich morgen ist eine Auswahl zu haben, die von neun Mode-Influencerinnen – mit insgesamt 236.000 Fans auf Instagram – kuratiert wurde.
Am Dienstag folgt ein Jil-Sander-Tag, am Mittwoch steht Bürotaugliches im Mittelpunkt, am Donnerstag ebenso warme wie stilvolle Herbstmode, am Freitag Party-Outfits und am Samstag ein Best Of von ausgewählten raren Stücken ikonischer Modedesigner.
Neue Rabatt-Aktion
Obendrein lockt diesmal eine Rabatt-Aktion: Entscheidet man sich für zwei Stücke, gibt es minus 15 Prozent, bei drei Stücken minus 20 Prozent, und ab vier Stücken minus 30 Prozent.
Der Erlös fließt zu 100 Prozent in die TAV Betriebe der Volkshilfe, die Menschen beim Einstieg oder Wiedereinstieg ins Berufsleben unterstützt.
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