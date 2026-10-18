Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Designer-Schnäppchen

Die Mode-Schatztruhe öffnet sich wieder

Wien
18.10.2026 10:00
Mode-Influencerin Anastasiia beim Zusammenstellen ihrer Empfehlungen.
Mode-Influencerin Anastasiia beim Zusammenstellen ihrer Empfehlungen.(Bild: Volkshilfe Wien / John Kücükcay)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Wieder sind Stücke der Modesammlung einer mysteriösen Spenderin zu haben – diesmal mit Extra-Portion Glamour. Der Erlös geht an die Volkshilfe.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Montag, 19. Oktober, ist es wieder so weit: Der nächste Schwung an hochklassiger Vintage-Designermode aus dem schier unerschöpflichen Modeschatz einer mysteriösen anonymen Spenderin (die „Krone“ berichtete) kommt zum Verkauf.

Großer Auftritt: Rock von Moschino (130 €), Bluse von Romeo Gigli (520 €), Korsage von Jil ...
Großer Auftritt: Rock von Moschino (130 €), Bluse von Romeo Gigli (520 €), Korsage von Jil Sander (320 €), Stiefeletten von Sonia Rykiel (610 €).(Bild: Volkshilfe Wien / John Kücükcay)

Von Influencern kuratiert
Wieder im Not Another Concept Store in der Gumpendorfer Straße 36 (Mo-Fr 12-19 Uhr, Sa 10-17 Uhr), wieder eine Woche lang, wieder zugunsten der Volkshilfe, und wieder zu Schnäppchenpreisen – aber diesmal mit einer Extra-Portion Glamour: Gleich morgen ist eine Auswahl zu haben, die von neun Mode-Influencerinnen – mit insgesamt 236.000 Fans auf Instagram – kuratiert wurde.

Von Kopf bis Fuß in Jil Sander. Das Kleid ist schon um 170 € zu haben, die Stiefeletten um 180 ...
Von Kopf bis Fuß in Jil Sander. Das Kleid ist schon um 170 € zu haben, die Stiefeletten um 180 €.(Bild: Volkshilfe Wien / John Kücükcay)
Schnäppchen: Das ganze Outfit (Kenzo und mehr) würde nur rund 600 € kosten
Schnäppchen: Das ganze Outfit (Kenzo und mehr) würde nur rund 600 € kosten(Bild: Volkshilfe Wien / John Kücükcay)
Stücke von zwölf Mode-Ikonen auf einem Bild vereint, von Prada bis Lauren
Stücke von zwölf Mode-Ikonen auf einem Bild vereint, von Prada bis Lauren(Bild: Volkshilfe Wien / John Kücükcay)

Am Dienstag folgt ein Jil-Sander-Tag, am Mittwoch steht Bürotaugliches im Mittelpunkt, am Donnerstag ebenso warme wie stilvolle Herbstmode, am Freitag Party-Outfits und am Samstag ein Best Of von ausgewählten raren Stücken ikonischer Modedesigner.

Stücke von zwölf Mode-Ikonen auf einem Bild vereint, von Prada bis Lauren
Stücke von zwölf Mode-Ikonen auf einem Bild vereint, von Prada bis Lauren(Bild: Volkshilfe Wien / John Kücükcay)
Fünf Top-Designer, ein Outfit: von Yves Saint Laurent (Tüllrock um 723 €) bis zu D&G (Top um 750 ...
Fünf Top-Designer, ein Outfit: von Yves Saint Laurent (Tüllrock um 723 €) bis zu D&G (Top um 750 €)(Bild: Volkshilfe Wien / John Kücükcay)

Neue Rabatt-Aktion
Obendrein lockt diesmal eine Rabatt-Aktion: Entscheidet man sich für zwei Stücke, gibt es minus 15 Prozent, bei drei Stücken minus 20 Prozent, und ab vier Stücken minus 30 Prozent.

Der Erlös fließt zu 100 Prozent in die TAV Betriebe der Volkshilfe, die Menschen beim Einstieg oder Wiedereinstieg ins Berufsleben unterstützt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
18.10.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
12° / 19°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
12° / 19°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
11° / 18°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
11° / 18°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
11° / 19°
Symbol wolkig

krone.tv

An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
95.104 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wirtschaft
Diese Firma will Ardo-Bauern im Marchfeld helfen!
86.645 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Fabrik im niederösterreichischen Leopoldsdorf könnte künftig für die ...
Außenpolitik
Trump erwägt Abwurf der „Mutter aller Bomben“
77.234 mal gelesen
Die GBU-43/B gilt als die „Mutter aller Bomben“ bezeichnet. 
Innenpolitik
Zukunftsdepot ab 1. Juli, 16 Milliarden für Unis
804 mal kommentiert
Die Regierungsspitze präsentiert die Ergebnisse nach dem „Arbeitstreffen“.
Außenpolitik
Politologe sieht „dunkelsten Moment“ für Ukrainer
670 mal kommentiert
Während die Zivilbevölkerung weiter leidet, lockert US-Präsident Trump die Sanktionen gegen ...
Außenpolitik
„In einem Krieg ist die NATO Russland überlegen“
640 mal kommentiert
Alexus G. Grynkewich ist Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa. Er argumentierte, Moskau ...
Mehr Wien
Designer-Schnäppchen
Die Mode-Schatztruhe öffnet sich wieder
Lage immer prekärer
Austria-Fans sauer: „Wir haben die Schnauze voll!“
Ohne Genierer
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
„Krone“-Interview
Söhne Mannheims und Ella Stern: Ganz nah am Gefühl
Heimspiel gedreht
Ried verstärkt Krisenstimmung bei der Austria
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf