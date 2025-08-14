Landwirt stürzte mit Traktor über steile Böschung

Bauer konnte sich selbst befreien

Der dürfte sich nach seinem Absturz selbst aus dem Fahrzeug befreit haben können und schleppte sich verletzt zu seinem Bauernhof. Eine zuvor gestartete Suchaktion konnte nach kurzer Zeit wieder eingestellt werden. Der verletzte Landwirt wurde zu Hause erstversorgt und dann ins Spital nach Wels eingeliefert. Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab.