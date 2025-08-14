Landwirt stürzte mit Traktor über steile Böschung

Über eine Geländekante stürzte ein Landwirt am Mittwochabend mit seinem Traktor in Oberösterreich ab. Das beschädigte Fahrzeug blieb an mehreren Bäumen hängen, doch als Angehörige nach dem Fahrer suchten, fehlte von ihm vorerst jede Spur.
Mittwochabend sorgten sich Angehörige, weil ein Landwirt in Pichl bei Wels nicht nach Hause gekommen war. Sie machten sich auf die Suche und entdeckten gegen 21 Uhr in einem Waldstück auf der Irrachhöhe einen Traktor, der in einer steilen Böschung hing. Vom Lenker fehlte aber jede Spur.
Bauer konnte sich selbst befreien
Der dürfte sich nach seinem Absturz selbst aus dem Fahrzeug befreit haben können und schleppte sich verletzt zu seinem Bauernhof. Eine zuvor gestartete Suchaktion konnte nach kurzer Zeit wieder eingestellt werden. Der verletzte Landwirt wurde zu Hause erstversorgt und dann ins Spital nach Wels eingeliefert. Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab.
