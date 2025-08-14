Motorradfahrer wartete 13 Stunden auf Rettung

Nach Nacht im Wald konnte sich Biker befreien

Dabei wurde sein rechter Fuß unter dem Motorrad eingeklemmt. Erst in den Morgenstunden konnte er sich befreien und sich robbend langsam zum Weg vorarbeiten. Der 71-Jährige, der sich zusätzlich zur schweren Knöchelverletzung auch noch Verletzungen am linken Ellbogen sowie multiple Prellungen und Abschürfungen zugezogen hatte, wurde nach seiner Bergung von der Rettung in den Schockraum des BKH St. Johann in Tirol verbracht und wenig später operiert.