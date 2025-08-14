Droht McLaren-Knall? „Mehr Glück als Verstand!“

Schon häufiger kam man sich in der aktuellen Situation in die Quere. Auch zuletzt in Ungarn, wo Piastri kurz vor Rennende seinen Teamkollegen nochmal attackierte und dabei nur knapp nicht dessen Boliden streifte. „Es war mehr Glück als Verstand, dass die beiden sich da nicht berührt haben“, schüttelt Schumacher den Kopf und sieht darin ein Anzeichen für die große Anspannung innerhalb des Rennstalls.