F1-Experten warnen

Droht McLaren-Knall? „Mehr Glück als Verstand!“

Formel 1
14.08.2025 07:26
Lando Norris und Oscar Piastri liefern sich ein enges Duell um den WM-Titel in der Formel 1.
Lando Norris und Oscar Piastri liefern sich ein enges Duell um den WM-Titel in der Formel 1.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Sowohl Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner als auch der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher sehen auf McLaren ein hitziges Saisonfinale zukommen. Das Duell um den WM-Titel zwischen Oscar Piastri und Lando Norris könnte für den Rennstall zur Zerreißprobe werden. Schon häufiger kam es in diesem Jahr zwischen den beiden Kontrahenten auf der Strecke zu brenzligen Situation. Es war „mehr Glück als Verstand“, findet Schumacher. Doch McLaren-Boss Zak Brown will auch weiter nicht in den Titelkampf eingreifen. 

0 Kommentare

Nach der Sommerpause wird das Titelduell eskalieren – das vermuten viele Formel-1-Experten. Darunter auch Ralf Schumacher: „Wenn sie so weitermachen, dann fahren sich Lando Norris und Oscar Piastri dieses Jahr noch in die Karre“, betont der Deutsche im Podcast „Backstage Boxengasse“. 

Schon häufiger kam man sich in der aktuellen Situation in die Quere. Auch zuletzt in Ungarn, wo Piastri kurz vor Rennende seinen Teamkollegen nochmal attackierte und dabei nur knapp nicht dessen Boliden streifte. „Es war mehr Glück als Verstand, dass die beiden sich da nicht berührt haben“, schüttelt Schumacher den Kopf und sieht darin ein Anzeichen für die große Anspannung innerhalb des Rennstalls. 

Auch Steiner warnt McLaren
Kommt es also bald zum großen McLaren-Knall. Schumacher fürchtet schon, zumindest wenn man als Rennstall nicht entgegenwirkt: „Entweder müssen sie sich alle einmal hinsetzen und ein bisschen Gas rausnehmen. Oder wir werden irgendwann Zak Brown vor uns haben, der stinksauer ist, weil zwei McLaren nicht angekommen sind.“

Günther Steiner
Günther Steiner(Bild: AFP/APA/Simon Wohlfahrt)

Auch Ex-Haas-Teamchef Steiner glaubt an ein gefährliches Saisonfinale für McLaren. „Es hat ja schon mehrfach fast gekracht. Da war oft Glück im Spiel. Deshalb sage ich: Dass es zwischen den beiden irgendwann kracht, ist fast unausweichlich“, so der Südtiroler gegenüber „web.de“. 

Bei McLaren ist man sich der Brisanz natürlich bewusst. Doch Brown will auch weiter nicht in den Titelkampf seiner Fahrer eingreifen: „Nichts gefällt uns mehr, als den beiden dabei zuzusehen, wie sie sich duellieren. Uns ist das Risiko zwar bewusst, aber wir werden Oscar und Lando die gleichen Chancen geben. Möge also der Bessere gewinnen!“

