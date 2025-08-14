Sie ist die heimliche Heldin des Königshauses

Und genau hier liegt der bittere Vergleich

Das hätte Meghan sein können. Hätte sie das royale Leben akzeptiert, gelernt, gelebt. Hätte sie den Dienst am Königshaus ernst genommen – statt des Hollywood-Lifestyles. Statt um Quoten zu kämpfen, hätte sie heute oder nachdem die Kinder groß geworden sind, so wie bei Sophie, vielleicht internationale Anerkennung als ernstzunehmende, respektierte royale Diplomatin.