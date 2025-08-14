Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Meghan wollte ja nicht

Sie ist die heimliche Heldin des Königshauses

Royals
14.08.2025 07:00
Herzogin Sophie gilt als große Stütze von Prinzessin Kate. Doch nicht nur die Frau des ...
Herzogin Sophie gilt als große Stütze von Prinzessin Kate. Doch nicht nur die Frau des Thronfolgers verlässt sich auf sie. Auch König Charles betraut sie mit wichtigen Aufgaben.(Bild: Yui Mok / PA / picturedesk.com)

Während Herzogin Meghan in Hollywood auf Netflix-Quoten schielt, schreibt eine andere Royal heimlich Geschichte: Sophie, Herzogin von Edinburgh!

0 Kommentare

Ihr Terminplan für 2025? Kein Glamour-Urlaub, kein Red-Carpet-Gekicher – sondern knallharte Königs-Arbeit: Im Juli nach Bosnien, im September nach Kanada. Gedenkfeier zum 30. Jahrestag des Srebrenica-Massakers. Treffen mit Überlebenden sexualisierter Kriegsgewalt. Gespräche mit Versöhnungs-Initiativen und indigenen Gemeinschaften. Das ist royaler Dienst – ohne Netflix-Kameras, ohne Drehbuch.

In Bosnien trat Sophie an, wo eigentlich König Charles (damals noch Prinz) 2020 stehen sollte. Sie legte nicht nur einen Kranz nieder, sondern brachte eine Botschaft des Königs, hörte zu, tröstete, gab Opfern eine Stimme. Echt. Bewegend. Wirkungsvoll.

Die Herzogin von Edinburgh trifft am 11. Juli Mütter von Opfern des Völkermords von Srebrenica ...
Die Herzogin von Edinburgh trifft am 11. Juli Mütter von Opfern des Völkermords von Srebrenica im Srebrenica-Gedenkzentrum, wo sie an Veranstaltungen zum 30. Jahrestag des Massakers teilnahm.(Bild: Stefan Rousseau / PA / picturedesk.com)

Subtile Diplomatie
In Kanada wird ihre Anwesenheit zur subtilen Diplomatie werden: Während die Weltpolitik bebt und ein Trump-Besuch in London droht, sendet Sophie ein Signal – Stabilität, Kontinuität, Stärke.

Das Besondere: Sophie hat keinen „Heir“- oder „Spare“-Ballast. Keine Skandale. Kein Dauerdrama. Sie baut Vertrauen auf, indem sie seit Jahren bei Charitys, Hilfsorganisationen und Betroffenen auftaucht – ohne PR-Team im Schlepptau.

Herzogin Sophie und ihr Mann Prinz Edward
Herzogin Sophie und ihr Mann Prinz Edward(Bild: Aaron Chown / PA / picturedesk.com)

Und genau hier liegt der bittere Vergleich
Das hätte Meghan sein können. Hätte sie das royale Leben akzeptiert, gelernt, gelebt. Hätte sie den Dienst am Königshaus ernst genommen – statt des Hollywood-Lifestyles. Statt um Quoten zu kämpfen, hätte sie heute oder nachdem die Kinder groß geworden sind, so wie bei Sophie, vielleicht internationale Anerkennung als ernstzunehmende, respektierte royale Diplomatin.

Lesen Sie auch:
Harry mag Hummer nicht
Kaum ist der Trailer online, wird schon gestänkert
13.08.2025
Sparversion!
Harry & Meghan: So mies ist ihr neuer Netflix-Deal
12.08.2025

Doch während Meghan und Harry weiter in Interviews und Dokus über „ihre Wahrheit“ reden, macht Sophie einfach – und wird zur stillen Schlüsselfigur im Windsor-System. Ohne Glitzer, ohne Gezeter. Dafür mit Herz, Haltung und harter Arbeit.

Herzogin Sophie ist für König Charles weltweit unterwegs und mittlerweile seine größte ...
Herzogin Sophie ist für König Charles weltweit unterwegs und mittlerweile seine größte Diplomatin.(Bild: ED / Camera Press / picturedesk.com)

Sophie liefert den Beweis: Erfolg im Palast kommt nicht über Schlagzeilen – sondern übers Dienen.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
155.563 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
141.714 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
110.040 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1626 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1518 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1341 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Mehr Royals
Meghan wollte ja nicht
Sie ist die heimliche Heldin des Königshauses
Heiße Küsse
Dänischer Kronprinz Christian (19) ist vergeben!
Harry mag Hummer nicht
Kaum ist der Trailer online, wird schon gestänkert
Royals unter der Sonne
Felipe und Letizia im Luxus-Urlaub bei Máxima
Sparversion!
Harry & Meghan: So mies ist ihr neuer Netflix-Deal
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf