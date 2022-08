Wien Energie: Regierung sagt finanzielle Hilfe zu

Die ÖVP habe in der Vergangenheit immer gefordert, dass die Wien Energie einen strategischen Partner haben sollte, aber die SPÖ habe das stets abgelehnt, kritisierte Wölbitsch. Er sieht es nicht als ungewöhnlich an, dass Energieunternehmen zum Teil auf den Energiebörsen spekulieren müssen. Allerdings habe man von den Liquiditätsproblemen „aus dem Nichts“ erfahren, was „einmalig“ sei, so der ÖVP-Politiker. Sollte sich herausstellen, dass Missmanagement die Wien Energie in die aktuelle Lage gebracht habe, „dann ist das ein Grund, der Stadtregierung das Vertrauen zu entziehen“, betonte er. Man werde das Gespräch mit den anderen Oppositionsparteien suchen, um die Aufarbeitung der Angelegenheit zu koordinieren.