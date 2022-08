Bergretter bargen zwei Schafe aus einer Felswand

Zu einem etwas ungewöhnlichen Einsatz mussten die Kameraden der Fraganter Bergrettung am Freitag ausrücken. Zwei Schafe hatten sich auf der Raggaalm in Obervellach in eine steile Felswand verirrt. Sie konnten sich nicht mehr aus ihrer misslichen Lage befreien. Ein Landwirt bemerkte die beiden Tiere im felsigen Gelände und verständigte sofort die erprobten Alpinisten, die sich zu dritt auf den Weg zu den verzweifelten Schafen machten.