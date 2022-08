Wien: Dutzende Äpfel verderben in Kindergarten

Jedes Jahr dasselbe

Lebensmittel sind also in jeder Hinsicht wertvoll. Umso unverständlicher dann der Umgang eines Kindergartens der Stadt Wien damit. Ein Anrainer in Floridsdorf wandte sich mit den Fotos an die „Krone“. „Jedes Jahr dasselbe. Muss das denn sein?“, fragt er mit Blick auf die Dutzenden Äpfel, die am Boden verfaulen.