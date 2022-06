Wiens oberste Kindergarten-Chefin muss gehen

Am 16. Mai deckte die „Krone“ den Vertuschungsskandal rund um Missbrauchsvorwürfe in einem Kindergarten in Wien-Penzing auf. Ein Pädagoge der städtischen Einrichtung soll sich an mehreren Kleinkindern vergangen haben. Die Eltern der Gruppe wurden erst 13 Monate später informiert und zum Stillschweigen aufgefordert.