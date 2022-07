Stadt Wien scheitert an eigenen Klimazielen

Zur Klimastrategie der Stadt, wonach Wien bis 2040 klimaneutral sein soll, gehört klar: Raus aus Gas. Umso mehr staunte Thomas Kohl, ÖVP-Bezirksrat in Favoriten, über einen Auszug des Dienststellenvorschlags der MA 10 zum Budgetentwurf 2023 in Favoriten. So fanden sich darin zwei Budgetposten, die den Tausch von Gaskesseln zum Inhalt hatten. Betroffen davon sind die Kindergarten- und Hortstandorte in der Bernadottegasse 59 und Lippmanngasse 3 im 10. Bezirk.