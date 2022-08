Storchennest und Eröffnung für neue Volksschule

Das wunderschöne alte Gebäude wurde mit Herz und Verstand renoviert und in eine Bildungsstätte umgebaut, die sich sehen lassen kann. Mit Semesterbeginn ziehen drei Klassen in die „Erbse“ ein. Auch die Nachmittagsbetreuung und die Musikschule sind in dem altehrwürdigen Gebäude untergebracht.