„Erbse“ wird zur Schule für Bruckneudorfer Kinder

Gestartet wird im kommenden Schuljahr mit zwei ersten Klassen und 42 Schülern. „Vielleicht wird es auch eine zweite Klasse geben, aber das entscheidet sich kommende Woche“, schildert die neue Direktorin Edith Novak. Denn die Eltern der Kinder, die in Bruck eingeschult sind, können entscheiden, ob sie noch wechseln oder die Volksschulzeit in ihrer bisherigen Schule „fertig machen“ sollen. „Deshalb haben wir drei Jahre Übergangsfrist, bis wir dann im Vollbetrieb sind“, so Bürgermeister Gerhard Dreiszker. Insgesamt werden zwölf Klassen gebaut.