Star Andreas Gabalier war schön anzuhören

„In München fand ja kürzlich das größte Treffen illegaler Nazis der Neuzeit statt“, sprach mich Samstagabend beim Gabalierkonzert in Kitzbühel jemand an. Und fügte als Erklärung an, dass ja von einer bis zu diesem Zeitpunkt unbekannten roten Kammerrätin der AK Wien im April auf Twitter verbreitet wurde, dass in Österreich „Trachten ein legaler Code für illegale Nazis“ sind.