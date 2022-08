Gabalier rockte Kitz: „Seid so schön anzusehen“

„Es ist völlig egal, ob es regnet oder nicht, denn der Regen verdampft heute hier und jetzt ohnehin“, rief er den 6000 Fans zu und stimmte auch schon die ersten Lieder – allesamt altbekannte – an. Dann packte er die Songs seiner neuen CD „Ein neuer Anfang“ aus – allem voran die Single „Bügel dein Dirndl gscheit auf“ mit der Textzeile „Du bist so schön anzusehen“ und ergänzte: „Euch nach dieser langen, Covid-bedingten Pause wieder im Dirndl und in der Lederhose zu sehen, ist unglaublich. Ihr seid so schön anzusehen.“