Gabalier gab drei Stunden Vollgas für guten Zweck

Zum ersten Mal organisierte er mit Veranstalter Thomas Rass am Freitag „Gabalier & Friends for Charity“ - ein Abend mit einem besonderen Konzept. Die gesamten Einnahmen werden dem Lilienhof in Schwoich gespendet - einem Therapiebauernhof auf einer sonnigen Anhöhe am Ortsrand für teils schwer beeinträchtigte Kinder und Jugendliche. Zum landwirtschaftlichen Betrieb gehören Felder, Wiesen, ein Obstgarten, Gemüsebeete mit Hochbeeten, die auch für Rollstuhlfahrer zugänglich sind.