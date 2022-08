Gabalier in Kitzbühel: „Das ist unvergesslich!“

„Herzensprojekt“ erhält die gesamten Einnahmen

Bereits am Mittwoch besuchte Gabalier den Therapiebauernhof - sein „Herzensprojekt“, wie er es nannte - und kam mit seiner lockeren, aufgeschlossenen Art gut an. Er nahm sich ausführlich Zeit, ließ sich alles zeigen und stimmte mit den anwesenden Kindern sogar seinen Song Hulapalu an: „Es ist schön, dass es euch alle gibt. Und es freut mich irrsinnig, dass wir euch etwas Gutes tun dürfen.“