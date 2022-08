Gabalier: „Kitzbühel nach wie vor ein Hexenkessel“

Ohne Veranstalter Thomas Rass gäbe es das Musikfestival Kitzbühel in dieser Größenordnung und mit dieser Besonderheit nicht. Welche Bedeutung hat er für Sie?

Er ist ein Kitzbüheler, der vor zwölf Jahren auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob wir diese Sache ausprobieren sollen. Ich war natürlich dafür zu haben, es war von Anfang an ein riesiger Erfolg. Thomas ist dafür stark mitverantwortlich, er hängt sich familiär extrem in die Umsetzung hinein, ist stets sehr bemüht. Und über die vielen Jahre sind wir Freunde geworden. Er hat zum Beispiel mit mir den Jagdkurs absolviert und seine Kinder kenne ich, seit sie klein sind.